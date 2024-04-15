Світоліна та Костюк зберегли позиції, а Цуренко піднялася вгору: новий рейтинг тенісисток

Українка Еліна Світоліна зберегла статус національної першої ракетки в свіжій класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA). Чотири її співвітчизниці потрапили до першої п'ятдесятки тенісисток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

29-річна українка втрималася на 18-й позиції рейтингу. До свого активу вона записала 2458 залікових балів.

Тим часом Марта Костюк набрала 1911 пунктів, що дозволило їй зберегти 27-ме місце. Неподалік розташувалася і Даяна Ястремська (33-тя позиція), а досвідчена Леся Цуренко піднялася на одну сходинку вгору та посіла 41-ше місце. 34-річна тенісистка здобула 1363 очки.

У другій сотні рейтингу опинилися ще чотири українки. Найкраща серед них – Дарія Снігур, яка за тиждень втратила одну позицію (132-ге місце). Поруч із нею розташувалася Юлія Стародубцева (138-ма сходинка). Тим часом Катерина Байндль і Катаріна Завацька – у восьмому десятку.

Тим часом у топ-10 класифікації змін не відбулося. Беззаперечна лідерка рейтингу – Іга Свьонтек. Полька всерйоз відірвалася від Аріни Сабаленко з Білорусі та американки Корі Гауфф.