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Світоліна та Костюк зберегли позиції, а Цуренко піднялася вгору: новий рейтинг тенісисток

Київ, Понеділок 15 квітня 2024 11:33
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Світоліна та Костюк зберегли позиції, а Цуренко піднялася вгору: новий рейтинг тенісисток Фото: Леся Цуренко прагне повернутися в топ-40 професіоналок (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Еліна Світоліна зберегла статус національної першої ракетки в свіжій класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA). Чотири її співвітчизниці потрапили до першої п'ятдесятки тенісисток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

29-річна українка втрималася на 18-й позиції рейтингу. До свого активу вона записала 2458 залікових балів.

Тим часом Марта Костюк набрала 1911 пунктів, що дозволило їй зберегти 27-ме місце. Неподалік розташувалася і Даяна Ястремська (33-тя позиція), а досвідчена Леся Цуренко піднялася на одну сходинку вгору та посіла 41-ше місце. 34-річна тенісистка здобула 1363 очки.

У другій сотні рейтингу опинилися ще чотири українки. Найкраща серед них – Дарія Снігур, яка за тиждень втратила одну позицію (132-ге місце). Поруч із нею розташувалася Юлія Стародубцева (138-ма сходинка). Тим часом Катерина Байндль і Катаріна Завацька – у восьмому десятку.

Тим часом у топ-10 класифікації змін не відбулося. Беззаперечна лідерка рейтингу – Іга Свьонтек. Полька всерйоз відірвалася від Аріни Сабаленко з Білорусі та американки Корі Гауфф.

Світоліна та Костюк зберегли позиції, а Цуренко піднялася вгору: новий рейтинг тенісисток

До слова, раніше Зіннер очолив список найоплачуваніших тенісистів у першому кварталі.

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Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
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