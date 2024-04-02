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Світоліна, Ястремська та ще дві українки на старті Charleston Open: хто в суперниках

Чарльстон, Вівторок 02 квітня 2024 13:38
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Світоліна, Ястремська та ще дві українки на старті Charleston Open: хто в суперниках Фото: Даяна Ястремська першою з українок вийде на корт (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Четвірка провідних українських тенісисток на чолі з Еліною Світоліною стартують на турнірі серії WTA 500 в американському штаті Південна Кароліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Перша ракетка України отримала сьомий номер посіву та розпочне виступи в другому раунді змагань. Там її суперницею буде колишня росіянка Дар'я Севілл, яка з 2015 року представляє Австралію. Матч Світоліної запланований на вечір 3 квітня.

Натомість у вівторок, 2 квітня, виступи в Чарльстоні розпочне Даяна Ястремська. Українка отримала 13-й номер посіву та в 1/16 фіналу зустрінеться з Магдою Лінетт. Полька в першому колі здолала хорватку Мартіч (6:3, 6:4).

Найсильніша опонентка наразі дісталася Ангеліні Калініній. У другому колі Charleston Open протистоятиме колишній першій ракетці світу Каролін Возняцкі. Данська тенісистка отримала вайлдкард від організаторів і в першому раунді переграла американку Кесслер (6:0, 6:1).

До двох звузилося коло потенційних опоненток Лесі Цуренко. Досвідчена українка дізнається суперницю за підсумками протистояння австралійок – Аріни Родіоновою (уродженка Тамбова) та Астри Шарми. Вони вийдуть на ґрунтовий корт 2 квітня ввечері.

Календар матчів українських тенісисток на Charleston Open-2024 (час київський):

  • Лінетт – Ястремська, 2 квітня, не раніше 22:30
  • Возняцкі – Калініна, 3 квітня, не раніше 17:00
  • Цуренко – Родіонова/Шарма, 3 квітня, не раніше 17:00
  • Світоліна – Севілл, 3 квітня, не раніше 17:00

Турнір у Південній Кароліні триватиме до 7 квітня. Загальний призовий фонд змагань склав понад 922 тисячі доларів. Торік серед українок на Charleston Open найкраще виступила Цуренко, яка в другому колі програла майбутній тріумфаторці Онс Жабер із Тунісу.

До слова, раніше Світоліна зберегла становище в топ-20 рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

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Теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська
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