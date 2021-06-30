Свитолина прошла во второй круг Уимблдона, победив ван Эйтванк в трех сетах

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась во второй раунд главного травяного турнира сезона Уимблдон. В трех сетах она одолела Элиссон ван Эйтванк из Бельгии.

Первый сет украинка выиграла со счетом 6:3, вторую партию отдала - 2:6. В третьем сете Свитолина смогла одолеть соперницу, обменявшись с ней рядом брейков - 6:4.

Несмотря на три сета матч не выдался слишком затяжным. Теннисистки провели на корте в сумме 1 час и 45 минут.

Во втором круге Свитолина сыграет с Магдой Линетт. Этот матч не состоится раньше пятницы, 2 июля.

Лучшим результатом Элины на Уимблдоне был полуфинал в 2019 году. В прошлом году турнир не проводили из-за пандемии коронавируса.

Победительница Уимблдона получит почти 2 миллиона евро призовых и 2 тысячи очков в рейтинг WTA. Элина в нем сейчас на 5-м месте.

Отметим, что ранее в среду с турнира из-за травмы снялась украинка Леся Цуренко. Она прошла три раунда квалификации, но на матч против казашки Юлии Путинцевой не вышла.