Світоліна пробилася в перший після вагітності тенісний фінал

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Internationaux de Strasbourg, 1/2 фіналу

Бюрель – Світоліна – 1:2 (6:4, 5:7, 3:6)

Активнішою у дебюті була господарка кортів. За підсумками стартових двох геймів вона забезпечила стратегічну перевагу (2:0). І хоч українка відповіла на брейк Бюрель зворотним, але та відразу ж вдруге здобула очко на подачі Світоліної.

Утім, екс-перша ракетка України не здалася. Більше того, в дев'ятому геймі 28-річна тенісистка оформила ще один брейк і впритул наблизилася до француженки. Однак, Бюрель знову зуміла відповісти на випад суперниці набраним на подачі українки пунктом та повела за сетами.

Зі стартом другої партії боротьба загострилася, хай і ненадовго. У першому ж геймі 7 разів рахунок був рівним (40:40), а Світоліна тричі мала брейк-пойнти. Проте, нагодою відповісти опонентці за перший сет вона так і не скористалася.

Затяжний програний розіграш неабияк засмутив вітчизняну тенісистку. За якихось чотири гейми вона вже серйозно "горіла" (1:4). Світоліна, однак, зуміла повернутися до гри. З двома брейками та вдалою грою на власних подачах українка вперше в поєдинку повела (5:4).

Зрештою, їй вдалося дотиснути Бюрель у дванадцятому геймі. Цей локальний успіх Світоліна розвинула в третій партії, що виявилася найкоротшою і тривала лише 38 хвилин. Головні події розгорнулися після екватору партії – українка оформила два брейки проти одного француженки та з першої спроби реалізувала матч-пойнт.

У фіналі на Світоліну чекатиме принциповий поєдинок. Її суперницею у першому після декрету фіналі стане росіянка Анна Блінкова. Зустріч відбудеться 27 травня. Українська тенісистка вже перемагала в Страсбурзі в 2020 році.

Напередодні Ястремська доповнила перелік українок в основній сітці ґрунтового турніру "Великого шолома". Одеситка здолала бельгійку Міннен у трьох сетах. Загалом у 1/64 фіналу French Open стартують 6 вітчизняних тенісисток.