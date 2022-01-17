Свитолина одержала победу на старте Australian Open у француженки Ферро

В Мельбурне в понедельник, 17 января, начался первый в сезоне турнир серии Grand Slam - Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open). Посеянная под 15-м номером первая ракетка Украины Элина Свитолина преодолела стартовый барьер соревнований, обыграв француженку Фиону Ферро (№104 мирового рейтинга).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БТУ .

Теннисистки провели на корте около 1,5 часа.

В первой партии Свитолина оформила 3 брейка, во втором сете француженке не удалось подать на партию при счете 5:4. На тай-брейке Свитолина уступала 2:3, после чего выиграла 5 из следующих 6 розыгрышей.

Для Элины Свитолиной это вторая победа над Фионой Ферро и первая победа в этом сезоне (украинка прервала серию из 4 поражений подряд).

За выход в третий круг турнира Свитолина встретится с еще одной представительницей Франции Армони Тан (№107), которая взяла верх над Юлией Путинцевой из Казахстана (№42) - 6:3, 6:3.