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Світоліна на класі пробилася в третє коло змагань в ОАЕ

Дубаї, Вівторок 20 лютого 2024 14:34
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Світоліна на класі пробилася в третє коло змагань в ОАЕ Фото: Еліна Світоліна здолала другу суперницю в Еміратах (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Еліна Світоліна в двох сетах переграла німкеню Татьяну Марію у другому раунді Dubai Championships.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Dubai Duty Free Tennis Championships, 2-й раунд, жінки

Марія – Світоліна – 0:2 (3:6, 3:6)

Розпочали матч суперниці на рівних. Ключовим у стартовій партії став шостий гейм. За рахунку 3:2 на власну користь Світоліна зуміла з першої спроби реалізувати брейк-пойнт. Зі здобутим гандикапом українка швидко закрила сет за 29 хвилини.

А ось початок другої партії повернув інтригу на корт. Цього разу Марія оформила брейк у другому геймі. Щоправда, Світоліна відповіла на цей випад німецької тенісистки відразу двома. Далі на якийсь час опонентки зосередилися на власних подачах.

Так тривало недовго. У сьомому-восьмому геймах Марія і Світоліна нав'язали одна одній конкуренцію на "чужих" подачах. Та в обох випадках тій, яка подавала, з боями вдалося набрати очко. А ось у дев'ятому геймі українка таки дотиснула Марію і виграла поєдинок.

У наступному колі Світоліна матиме серйозніший виклик. Вона зустрінеться з переможницею протистояння Іги Свьонтек і Слоун Стівенс зі США. Полька залишається беззаперечною лідеркою рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

До слова, напередодні Ястремська поступилася росіянці Кудерметовій у першому колі Dubai Championships.

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