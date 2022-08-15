Свитолина и еще 4 украинки попали в топ-100 рейтинга WTA, Халеп вернулась в десятку

Несмотря на паузу в профессиональных выступлениях, Элина Свитолина остается лучшей среди украинок в обновленной классификации Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WTA .

Ассоциация обновила рейтинг лучших теннисисток планеты. Безусловным лидером классификации осталась полька Ига Свентек (8501 очко). В топ-3 также вошли Анетт Контавейт (Эстония) и Мария Саккари из Греции.

Наибольшего прогресса достигла Симона Халеп. Румынка выиграла престижный турнир в канадском Торонто и поднялась на 9 позиций. Сейчас опытная теннисистка идет 6-й.

27-летняя Свитолина осталась лучшей среди украинок. Беременная теннисистка поднялась на одну позицию и удержалась в пятидесятке лучших – 43-е место (1200 пунктов).

Тем временем еще одну ступеньку потеряла Ангелина Калинина и оказалась на 53-й позиции (1062 очка). Также в топ-100 сохранили места Марта Костюк (805), Даяна Ястремская (766) и Леся Цуренко (689).

Наибольший прогресс у Екатерины Володько и Марианны Закарлюк. Они поднялись на 24 позиции каждая, но остаются за пределами даже топ-500.