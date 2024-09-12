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Світло в Конотопі відновлять за кілька годин

Суми, Четвер 12 вересня 2024 14:16
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Світло в Конотопі відновлять за кілька годин Фото: наслідки обстрілу Конотопу 12 вересня (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Світло в Конотопі відновлять за кілька годин. Критична ситуація з електропостачанням в місті виникла після обстрілу в ніч на 12 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Конотопа Артема Семеніхіна.

"За кілька годин електропостачання в Конотопі повинно бути відновлено. З урахуванням графіків", - написав він.

Обстріл Конотопу

Російські війська масово обстріляли Конотоп у ніч проти 12 вересня. У місті зникло світло, 14 людей постраждали. Згодом стало відомо, що ситуація з електропостачанням у Конотопі після атаки РФ критична.

Росіяни атакували місто "Шахедами". Під ударом опинилися об'єкти енергетики та інфраструктури, житлові багатоповерхівки, магазин, відділення банку. Один із постраждалих перебуває в комі, він їхав допомагати рятувати людей після атаки та потрапив під обстріл дронів.

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