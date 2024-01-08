Світ має повністю забороняти російську продукцію, а не обмежувати її, - економіст

Запроваджені у світі санкції проти РФ працюють. Водночас санкції могли б бути ефективнішими - якби запроваджувалася повна заборона на російську продукцію, а не обмеження імпорту.

"Безумовно, нам в Україні хотілося б набагато жорсткіших санкцій проти країни-агресора, і щоб вони були масштабніші. Але історично завжди так було, що кому війна, а кому заробіток. Зараз використовувати безвихідне становище росії дуже вигідно, адже вона продає свою продукцію за демпінговими цінами. Але все-таки 12 пакетів санкцій, які вже прийняті, серйозно підрізали можливості російської економіки фінансувати війну проти України", - наголосив Новак.

Він зауважив: Україна має бути вдячна країнам і міжнародним організаціям, які запровадили санкції проти Росії. Але надалі санкції проти росії мають бути все жорсткіші і жорсткіші, тому що війна і глобальні економічні проблеми вже починають бити по головним світовим гравцям.

"Практика обмежувальних цін на, наприклад, російський газ і нафтопродукти показала, що, з одного боку, цей механізм нібито працює, але Росії вдається знаходити обхідні шляхи. І тому найбільш ефективні санкції - ті, які не обмежують, а забороняють. І якщо буде повне ембарго, наприклад, на російські енергоносії, чи на російський метал – отоді це буде серйозний удар по відповідному напрямку російської економіки. А будь-які обмеження завжди можна обійти", - резюмував Новак.

Нагадаємо, 12 пакет санкцій ЄС передбачає заборону на імпорт російського чавуну та відновлюваного заліза, однак ця заборона запрацює тільки через 2 роки.

Попередні санкції на імпорт слябів запровадили у жовтні минулого року, у рамках 8-го пакета санкцій: тоді було ухвалено рішення, що він може тривати до кінця вересня 2024-го у межах встановлених квот, а з 1 жовтня 2024 року імпорт має припинитися.