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"Світ агро" з початку війни спрямувала на допомогу ЗСУ понад 40 млн гривень

Вівторок 31 жовтня 2023 17:11
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"Світ агро" з початку війни спрямувала на допомогу ЗСУ понад 40 млн гривень Фото: "Світ агро" з початку війни спрямувала на допомогу ЗСУ понад 40 млн гривень (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Починаючи з зими 2022 року торгово-промислова група компаній "СВІТ АГРО" та її акціонери спрямували на допомогу ЗСУ понад 40 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зокрема, в компанії повідомили, що закупили автомобілі Renault Duster, портативні зарядні станції Eco Flow Delta, понад 1000 бронежилетів та комплектів персонального захисту, продукти харчування та інше.

"СВІТ АГРО" за зверненням Головного Управління радіоелектронної та кіберборотьби Генерального штабу Збройних сил України спрямувала кошти для придбання системи автоматичного виявлення та придушення ворожих БПЛА", - зазначено в повідомленні компанії.

Нагадаємо, "СВІТ АГРО" є лідером в Україні з постачання амінокислот, кормових добавок, ветеринарних препаратів, вакцин, підкислювачів, преміксів та інших продуктів на вітчизняний та світові ринки.

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