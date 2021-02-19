Свежий рейтинг партий: первое место у "Евросолидарности"

Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, за "Европейскую солидарность" готовы проголосовать 19,2% среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования "Социс" и КМИС, проведенного с 11 по 16 февраля.

Социологи также отметили, что "Европейская солидарность" в сравнении с результатами досрочных парламентских выборов 2019 года увеличила поддержку фактически в 2,5 раза.

Результаты других партий: ОПЗЖ - 17,8%, "Слуга народа" - 17,6%, ВО "Батькивщина" - 11,4%, "Сила и Честь" - 8,5%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,3%, Радикальная партия Олега Ляшко - 4,8%, ВО "Свобода" - 3,4%, Партия Шария - 2,9%, "Голос" - 2,8%, "За майбутнє" - 2,7%.

В то же время если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то во второй тур уверенно выходил бы Владимир Зеленский (25,6%) и Петр Порошенко (19,4%).

Социологи также исследовали электоральную поддержку во втором туре в паре Зеленский-Порошенко, Порошенко-Бойко и Бойко-Зеленский.

В паре Зеленский-Порошенко второй тур выиграет Зеленский (56,4%), но динамика изменения рейтинга является довольно быстрой в пользу пятого президента Украины (43,6%).

Как известно, во втором туре президентских выборов Владимира Зеленского поддержали 73,22% избирателей, Петра Порошенко - 24,45%.

Однако Порошенко (52,7%) уверенно выигрывает второй тур у Юрия Бойко (47,3%). Так же у Бойко (38,7%) во втором туре выигрывает и Зеленский (61,3%).

Опрос проводился 11-16 февраля 2021 года по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей. Метод сбора первичной социологической информации - телефонное интервью CATI.

Результаты репрезентативными на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и разделения страны на регионы. Силами двух исследовательских центров всего было опрошено 3000 респондентов. Статистическая погрешность выборки составляет +/- 1,8%.