Светличная и Стефанчук открыли Харьковский международный юридический форум

Фото: Юлия Светличная (пресс-служба)

В форуме принимают участие специалисты из 30 стран мира

В Харькове 24 сентября открылся III международный юридический форум, в котором принимают участие специалисты из 30 стран мира. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Харьковской ОГА.

Гостями и участниками форума, который открыла глава ХОГА Юлия Светличная, стали первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук, председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий и почетные гости из разных стран мира.

Приветствуя участников форума в Харьковской области, Светличная отметила: "Очень важно, что именно ваши дискуссии, ваши профессиональные мнения и предложения могут стать основой для того, чтобы укреплять наше государство. В эти времена формируется молодая страна, она становится сильнее, приобретает вес и важно, чтобы каждый шаг и каждая реформа не обходились без профессионального юридического заключения".

Руководитель области отметила, что в этом году в Харькове собрались юристы из 30 стран мира.

"Мы чрезвычайно гордимся таким высоким уровнем представительства и надеемся, что те решения, которые выработают участники форума, обязательно будут включены в повестку дня нашего государства", – сказала глава ХОГА.

Стефанчук назвал очень важным свое участие в III Харьковском международном юридическом форуме.

"Именно здесь мы можем получить квинтэссенцию всех лучших и самых передовых мыслей в сфере юриспруденции, чтобы в дальнейшем нарабатывать те механизмы, которые лягут в основу законов нашего государства, – сказал Стефанчук. – Надеюсь, что все, что будет наработано на этой конференции, мы обязательно используем и будем привлекать членов этого форума, ученых Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого и других правовых школ Украины для того, чтобы те реформы, которые проводятся в Украине, имели серьезную юридическую базу".

Первый зампредседателя Верховной рады сообщил, что особое внимание в ходе форума будет уделять вопросам ІТ-права и новейших тенденций в сфере конституционализма.

"Мы хотим пообщаться с людьми и сказать, что президент Украины Владимир Зеленский и Верховная рада абсолютно открыты для тех, кто желает приобщиться к развитию Украины. Это основной месседж, который мы хотим послать: нам интересны люди, которые хотят менять Украину", – подчеркнул Стефанчук.

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий отметил, что сейчас его первоочередной задачей является рассмотрение в определенные сроки представлений относительно выводов по изменениям в Конституцию Украины.

"Это первоочередная задача – чтобы страна работала уже в новом формате", – сказал Тупицкий.

Он также назвал символичным для себя тот факт, что первое его участие в должности председателя КСУ в международном форуме проходит именно в стенах харьковского вуза, который он окончил.

Президент Академии правовых наук Украины, ректор НЮУ им. Ярослава Мудрого Василий Таций отметил, что сейчас Харьковский международный юридический форум является первым и единственным подобным мероприятием для юристов в Украине. В этом году форум соберет около 3000 участников.

Панельные дискуссии форума в этом году будут посвящены следующим темам: "Обновление гражданского законодательства Украины: на пути к европеизации частного права"; "Европейская интеграция сквозь призму конституционного права"; "Бизнес и права человека: основные вызовы для новых демократий"; "Криминальные угрозы в секторе безопасности: практики эффективного реагирования"; "Будущее цифровых активов: финансово-правовой взгляд".