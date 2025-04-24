Супервулкан під Єллоустоуном не спить: під ним знайшли небезпечний шар магми
"Дихаючий" шар магми виявили менш ніж за 4 км під Національним парком Єллоустоун. Вчені зʼясували, що він може знижувати тиск та запобігати небезпечному виверженню.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Sky News.
Магматичний шар із розчиненими газами, розташований менш ніж за 4 км під поверхнею Національного парку Єллоустоун у США, може відігравати ключову роль у стримуванні одного з найпотужніших вулканічних утворень планети. Про це йдеться в дослідженні американських науковців.
Геологи з кількох університетів з'ясували, що в надрах Єллоустоуна існує так звана "дихаюча" кришка - шар магми, збагаченої леткими речовинами, які можуть викликати виверження. Цей шар постійно вивільняє гази й тиск через мікротріщини в породі, що, ймовірно, й запобігає накопиченню критичної напруги у вулканічній системі
"Ця система працює, як рівномірне дихання - бульбашки підіймаються і виходять через тріщини в породах", - пояснив дослідник Брендон Шмандт з Університету Райса.
Як проводили дослідження
Для дослідження науковці використали 24-тонну вібраційну вантажівку, яка створювала слабкі штучні землетруси. Завдяки більш як 600 сейсмографам їм вдалося "зазирнути" під землю і точно зафіксувати розташування магматичної кришки - на глибині 3,8 км.
Раніше вчені припускали, що верхня межа магматичної системи Єллоустоуна може лежати на глибині від 3 до 8 км. Нова інформація допоможе краще зрозуміти, наскільки поточний стан системи відрізняється від періодів перед попередніми виверженнями.
Єллоустоун вважається супервулканом. Його останнє велике виверження сталося понад 640 тисяч років тому.
Раніше РБК-Україна писало, що в Африці триває геологічний процес, який може призвести до утворення нового океану. У 2005 році в Ефіопії з'явився розлом довжиною понад 55 км, що свідчить про розходження тектонічних плит - Нубійської, Сомалійської та Аравійської. Цей процес вже розпочався і, за прогнозами вчених, через 5-10 мільйонів років може призвести до розділення континенту та утворення нового океану. Подібні геологічні процеси спостерігаються і в інших частинах світу. Наприклад, під Єллоустонським національним парком у США.
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