"Сумыгаз": зарплаты газовиков надо повысить до средних по промышленности

Иллюстративное фото (vl.104.ua)

Компания продолжает конструктивный диалог с НКРЭКУ, чтобы газовики имели достойную оплату труда

Новые тарифы на доставку газа позволят АО "Сумыгаз" увеличить среднюю зарплату на предприятии на 2,6%. Но уровень оплаты труда сотрудников остается ниже среднего по промышленности Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"На протяжении последних лет средняя заработная плата, предусмотренная в тарифе АО "Сумыгаз", составляла 5,9 тыс. гривен на месяц. Впрочем, сотрудники компании получали высокую оплату труда, так как в "Сумыгаз" нашел возможность обеспечить средний уровень выплат 8,4 тыс. гривен на месяц. Ценя своих работников решено повысить заработные платы, потому что сотрудники - это главный приоритет. При этом "Сумыгаз" накапливало долги перед своими контрагентами и поставщиками", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новые тарифы на распределение позволят в 2020 году пересмотреть действующие заработные платы в сторону повышения. С января средний уровень оплаты труда на АО "Сумыгаз" составляет 8,6 тыс. гривен в месяц. Но, по словам пресс-службы, это не позволяет компании выдерживать конкуренцию за ценные кадры на рынке труда.

"Поскольку в первую очередь "Сумыгаз" - компания предоставитель сервиса, то уровень оплаты труда сказывается на качестве обслуживания клиентов. Поэтому настаивает, что заработные платы работников газораспределительной компании должны быть не меньше средней заработной платы по промышленности в Сумской области, которая составляет 9,6 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, АО "Сумыгаз" продолжит активно отстаивать интересы своих работников и делать все возможное для того, чтобы удерживать лучшие квалифицированные кадры на рынке. "Сейчас штат компании укомплектован на 80%. Компания не в состоянии заполнить ряд позиций, из-за низкого уровня оплаты труда, предусмотренного тарифом на распределение. Так предприятию постоянно не хватает водителей, электросварщиков, слесарей подземных газопроводов. Показатель текучести кадров составляет 13,6% в год, при норме в 8-10 % для промышленного сектора", - говорится в сообщении.