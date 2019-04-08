"Сумыгаз" в суде обжалует решение НКРЭКУ о наложении штрафа

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По словам пресс-службы, акты проверок облгазов очень идентичны и не имеют юридического обоснования

ПАО "Сумыгаз" считает, что действия госрегулятора относительно проверок и наложения штрафа за приведение к стандартным условиям не имеют правового основания. Следовательно, компания будет оспаривать в суде это решение как такое, что противоречит нормам законодательства Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Приведения объемов газа к стандартным условиям ПАО "Сумыгаз" - это требования Закона Украины "О рынке природного газа", Кодекса газораспределительных систем и Типового договора распределения природного газа. Однако, НКРЭКУ приняла решение о наложении штрафа в размере 850 тыс. гривен за выполнения компанией указанных законодательных норм", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что определением суда действие Постановления НКРЭКУ, на которую постоянно ссылается регулятор, относительно запрета "Сумыгаза" проводить объемы потребленного газа к стандартным условиям приостановлена до момента принятия решения по обжалуемым постановлениям.

"Госрегулятор оштрафовал компанию за то, что выполняются условия Кодекса газораспределительных систем, который утвержден самой же госкомиссией. Наложения штрафов не решает вопроса по сути и не устраняет неровность, которая образовалась между потребителями природного газа. Если НКРЭКУ считает, что это неправильно, то имеет все полномочия урегулировать вопрос – изменить Кодекс", - отметила финансовый директор ПАО "Сумыгаз" Светлана Рыбальченко.

По словам пресс-службы, в Сумской области более 40 тыс. потребителей пользуются приборами учета с приведением газа к стандартным условиям.

"Но НКРЭКУ не предлагает этой группе потребителей платить меньше, а это создает дискриминацию одних потребителей за счет других, ведь расчет объемов потребленного ими газа осуществляется в различных условиях. Очевидно, бытовые потребители газа стали заложниками незавершенных реформ в энергетическом секторе. Ведь в 2015 году, после принятия закона "О рынке природного газа", планировался переход к оплате за газ в энергетических единицах. Это позволило бы снять вопрос о приведении газа к стандартным условиям вообще", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что акты проверок облгазов очень идентичны и не имеют юридического обоснования.

"Поэтому "Сумыгаз" решение НКРЭКУ о наложении штрафа будет обжаловать в судебном порядке согласно действующему законодательству, даже несмотря на заявления государственного регулятора о затягивании пересмотра тарифов для газораспределительных компаний", - говорится в сообщении.