"Сумыгаз Сбыт": счета за газ доступны онлайн на мобильных устройствах потребителей

Газовый вентиль (УНИАН)

Общая численность пользователей онлайн-сервисов компании достигла 150 тысяч

Сервисы для мобильных устройств позволяют клиентам "Сумыгаз Сбыта" загружать счета и платить онлайн, а также управлять одновременно 5 лицевыми счетами. Основная цель - сделать услуги максимально доступными и комфортными для экономии времени потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сейчас общая численность пользователей онлайн-сервисов компании достигла 150 тыс. Паблик - аккаунты 7104ua в Viber и Telegram, мобильные приложения 104Mobile обеспечивают клиентам постоянный доступ ко всей информации по домовладению, и предоставляют возможность оплатить за газ сразу за пятью разными лицевыми счетами", - говорит директор "Сумыгаз Сбыта" Елена Руденко.

По словам пресс-службы, для работы с чат-ботом 7104ua необходимо быть подписанным на паблик аккаунт. Для регистрации нужно отсканировать QR-код через мессенджер, ввести Лицевой счет, сумму последней оплаты или номер счетчика.

Пользователям смартфонов мобильные приложение 104Mobile доступен для загрузки на Google Play, для пользователей iPhone приложение 104Mobile Light - на App Store.

"Онлайн сервисы - Личный кабинет на сайте 104.ua, паблик - аккаунт 7104ua в Viber, мобильное приложение для смартфонов 104 Mobile и для iPhone 104 Mobile Light, позволяют в любое удобное время не только контролировать расчеты за природный газ, но и проводить оплаты с минимальной комиссией", - говорится в сообщении.

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Автор: Мария Тарарыева