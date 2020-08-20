Газовый вентиль (УНИАН)

В акционной цене не учтена стоимость услуги по доставке газа, которая оплачивается отдельно

"Сумыгаз Сбыт" открывает подписку на второй сезон акции "Твоя энергонезависимость", с помощью которой потребители могут сэкономить средства, купив газ для отопительного сезона по акционным летним ценам.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Начиная с 15 августа и до 30 сентября 2020 года экономные украинцы могут зарезервировать для себя любой объем газа по акционной летней цене и использовать его с 1 октября текущего года до 31 марта 2021 года. Воспользоваться акционным предложением и пополнять зимний запас газа можно неограниченное количество раз в течение всего периода действия акции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в этом году участие в акции будет для потребителей очень актуальным, ведь с 1 августа в Украине был отменен механизм гарантированного поставки газа населению по регулируемым ценам (ПСО). Отмена ПСО означает, что стоимость голубого топлива отныне будет формироваться по рыночным механизмам.

"Твоя энергонезависимость" предлагает экономным украинцам "приготовить сани летом" и еще до начала отопительного сезона решить вопрос обеспечения своих домов природным газом", - говорится в сообщении.

Стоимость газа для участников акции будет такой:

4,49 гривен за кубометр – при заключении договора в период с 15 по 31 августа

4,99 гривен за кубометр – при заключении договора в период с 1 по 15 сентября

5,49 гривен за кубометр – при заключении договора в период с 16 сентября до 30 сентября

Также в пресс-службе подчеркнули, что в акционной цене не учтена стоимость услуги по доставке газа, которая оплачивается отдельно

"В прошлом году стоимость голубого топлива для участников "Твоей энергонезависимости" составляла 5,99 гривен за кубометр. Заключить договор на участие в акции можно по телефону Контакт-центра, в Центрах обслуживания клиентов или в отделениях "Сумыгаз Сбыт", - говорится в сообщении.