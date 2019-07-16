"Сумыгаз": потребление газа в области уменьшилось на 22%

Иллюстративное фото (УНИАН)

Потребление природного газа сократилось среди всех групп клиентов

"Сумыгаз" за 1 полугодие осуществило распределение 329,8 млн куб. м. природного газа, что на 22,7% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Потребление природного газа сократилось среди всех групп клиентов: бытовые потребители использовали меньше на 27,3%, промышленные предприятия - на 19,2%, учреждения и организации, финансируемые из государственного бюджета - на 15,9%, а теплоснабжающие предприятия – на 14,9%.

"Уменьшение объемов распределенного природного газа непосредственно сказывается на финансовом состоянии общества. Поскольку, пропорционально уменьшается количество средств, которые компания стопроцентно перенаправляет на работу аварийно-диспетчерских служб, модернизацию и обслуживание газораспределительных сетей всей Сумской области", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что АО "Сумыгаз" поддерживает реформы газового рынка Украины и шаги НКРЭКУ относительно применения европейских принципов при установлении тарифов на распределение газа. Такой подход будет способствовать развитию энергоэффективности.

"Сейчас же из-за неравномерного сезонного поступления средств возникают трудности в покрытии затрат на обслуживание газовых сетей. При одинаковой загруженности и количества персонала, в один из летних месяцев компания может получить до 10 раз меньше выручки, чем в зимний. При этом именно на межотопительный период приходится львиная доля работ по модернизации, замене газовых сетей и оборудования на них", - говорится в сообщении.

Также в компании подчеркнули, что равномерные ежемесячные платежи за услугу транспортировки природного газа уменьшат финансовую нагрузку на потребителя в отопительный период, а оператору ГРМ, АО "Сумыгаз", позволят четко спрогнозировать поступления и расходы.