"Сумыгаз" обратился к властям из-за задолженности "Котельной северного промузла"

Газовая труба (kmu.gov.ua)

"Котельная северного промузла" - единственное предприятие ТКЭ Сумской области, которое не идет на диалог относительно погашения задолженности за услугу распределения газа. АО "Сумыгаз" обратился в правоохранительные органы и органы власти относительно бездеятельности руководства котельной накануне отопительного периода.

Об этом сообщает пресс-служба "Сумыгаза".

"На начало октября общая задолженность компаний ТКЭ Сумской области перед "Сумыгаз" – 46 млн гривен. Четверть этой суммы – это долг "Котельной северного промузла", - говорит финансовый директор АО "Сумыгаз" Светлана Рыбальченко.

В компании напомнили, что согласно Кодексу ГРМ и договорных основ между участниками газового рынка, услугу распределения газа получат только те предприятия, которые не имеют задолженности, либо реструктуризируют долг. По состоянию на начало октября договоренности относительно сроков погашения долгов имеют котельные городов Шостки, Ахтырки, Конотопа, Белополья.

По словам пресс-службы, руководство сумской котельной не обращались к АО "Сумыгаз" относительно сроков погашения задолженности и порядке подачи тепла жителям города Сумы.

"Подобные действия ставят под угрозу своевременное начало отопительного периода для значительной части домовладений областного центра. Люди не должны быть заложниками из-за финансовых вопросов теплоснабжающих предприятий, а отопительный сезон во всей области должен начаться вовремя и без задержек. Со своей стороны газовики Сумской области завершают подготовку сетей к наибольшей сезонной нагрузке и готовы к началу отопительного периода", - говорится в сообщении.