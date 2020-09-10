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"Сумыгаз" обеспечивает бесплатную поверку счетчиков газа для бытовых потребителей

Сумы, Четверг 10 сентября 2020 17:30
"Сумыгаз" обеспечивает бесплатную поверку счетчиков газа для бытовых потребителей
Газовый вентиль (104.ua)
Автор: Мария Тарарыева

С начала года специалисты АО "Сумгаз" организовали периодическую поверку более 16 тысяч счетчиков газа. Эта услуга является бесплатной для населения и включает демонтаж, транспортировка, монтаж, техническое обслуживание и пов'связанный с такой поверкой ремонт.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Из общего числа поверенных счетчиков - 5,8 тысяч были признаны непригодными к дальнейшей эксплуатации и заменены на новые или отправлены на ремонт за счет газораспределительной компании", - говорится в сообщении.

Поверка счетчиков осуществляется государственным предприятием ГП "Сумыстандартметрология" и должен проходить раз в 8 лет. На период снятия счетчика газа для проведения периодической поверки АО "Сумыгаз" устанавливает счетчики газа из обменного фонда.

"Как клиент, так и газораспределительное предприятие заинтересованы в поверке, поскольку она проходит для определения погрешностей учета газа, - отмечает главный метролог АО "Сумыгаз" Александр Губский. - К сожалению, мы также фиксируем случаи противозаконного вмешательства в работу приборов и с начала года выявили 60 таких фактов. Подчеркиваем, что потребитель-нарушитель будет вынужден оплатить стоимость услуг по поверки, новый счетчик и возместить причиненные убытки, поэтому потратит в разы больше средств".

АО "Сумыгаз" напоминает клиентам, что бытовой потребитель обязан обеспечить представителям газораспределительной компании доступ к счетчику газа после предъявления ими соответствующих служебных удостоверений.

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