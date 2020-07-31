"Сумыгаз": каждое восьмое домовладения не оплатило счета за доставку газа

Газовый вентиль (УНИАН)

Из-за этого компания не получила финансирования за работы, которые были сделаны для доставки газа

В первом полугодии на газовом рынке Украины не удалось достичь приемлемого уровня оплаты за доставку газа. Долги потребителей Сумской области составили более 12 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Сумыгаз".

"Кризис платежей, связанный с последствиями Covid-19 является проблемой для газовой отрасли и является причиной накопления задолженностей на рынке. Задолженность населения во всех регионах государства за газ, услуги поставки тепла и доставку газа уже превышает 70 млрд гривен", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в Сумской области с начала года 47 тысяч домовладений ни разу не оплатили за доставку газа. То есть каждый восьмой или 12% счетов за распределение газа в период с января по июль остались неуплаченными. Из-за этого АО "Сумыгаз" не получил финансирования за работы, которые были сделаны для доставки газа в дома более 380 тысяч клиентов, которые находились на карантине.

"Кроме того из-за заниженного в течение последних 5 лет размера тарифов на распределение природного газа операторы ГРМ имеют миллиарды задолженностей перед оператором ГТС. Эти средства не были заложены в тарифы прошлых периодов. А нынешняя экономическая ситуация не позволяет увеличивать нагрузку на потребителя. Поэтому государство должно принять кардинальное решение и рассмотреть возможность списания задолженности между предприятиями на рынке газа, которая сформировалась из-за того, что тарифы не покрывают затрат поставщиков коммунальных услуг. Недопустимо перекладывать эти долги на потребителей в будущие периоды", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в середине июля в Верховной Раде зарегистрирован законопроект относительно обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа. Им предусмотрен механизм по списанию задолженности по всей цепочке доставки газа. По мнению компании, это позволит провести финансовое оздоровление и обеспечить экономическую стабильность как всех предприятий отрасли, так и государственного Оператора ГТС.