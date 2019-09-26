"Сумыгаз": 46 производителей тепла до сих пор не имеют поставщика газа

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Эти предприятия должны обеспечивать теплом более 150 тыс. домохозяйств и 274 небытовых потребителей, среди которых школы, детсады и другие учреждения

По состоянию на 25 сентября 46 производителей тепла не включены в реестр ни одного из поставщиков природного газа в Сумской области. В соответствии с законодательством, АО "Сумыгаз" не имеет права осуществлять распределение газа таким потребителям. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Надеемся, что теплоснабжающие предприятия успеют подготовиться к отопительному сезону и будут включены в реестр поставщика газа. Однако, напоминаем, что прошлогодние изменения в кодекс ГТС дают право поставщику газа предоставлять поручение на отключение потребителей. При такой ситуации газораспределительная компания будет обязана прекратить доставку газа указанным компаниям", - говорит коммерческий директор АО "Сумыгаз" Денис Черненко.

Поскольку "Сумыгаз" распределяет газ всем потребителям области, то компания незамедлительно будет информировать местные органы власти, предприятия ТКЭ, регулятор, общины о получении поручений о прекращении доставки газа. Ведь, по словам пресс-службы, прекращение транспортировки природного газа в котельных зимой неизбежно приведет к социальной напряженности.

"В прошлом году жители города Сумы уже столкнулись с несвоевременным началом отопительного периода. Также в Кривом Роге 800 тысяч потребителей тепла остались без отопления в конце ноября и были вынуждены выйти на акции протеста. Работники предприятий, осуществляющих производство тепла для нужд населения прибегли к срыву пломб, что является нарушением действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Действующее сейчас законодательство не запрещает отключение потребителей газа в течение отопительного сезона. Поэтому АО "Сумыгаз" уже проинформировало отдельными письмами о ситуации в Сумской области Офис Президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны, Кабинет Министров Украины, органы местного самоуправления и исполнительной власти.

В пресс-службе напомнили, что в прошлом году Кабмином было издано распоряжение от 3 октября 2018 г. № 717-р "Некоторые вопросы отопительного сезона 2018/19 года", которым участникам рынка было поручено обеспечивать бесперебойную поставку природного газа производителям тепловой энергии в необходимых объемах. В этом году соответствующих решений правительства еще не принято.