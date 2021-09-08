В Сумской области произошел разлив нефти из-за повреждения трубопровода

В Сумской области вчера произошел разлив нефти из-за аварии на предприятии "Ахтырканефтегаз". Разлив произошел в результате разгерметизации нефтесборного коллектора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госэкоинспекцию .

После получения информации о разливе нефти специалисты Госэкоинспекции отправились с внеплановой проверкой на предприятие. Инспекторы обнаружили два места разгерметизации коллектора Бугроватовского месторождения в Ахтырском районе.

"Инспекцией установлено, что общая площадь загрязненных земель составила 0,35 га, на которых находится поле с кукурузой", - рассказали в ведомстве.

Специалисты отобрали две пробы грунта на загрязненных участках и одну фоновую пробу. Сейчас работники предприятия "Ахтырканефтегаз" проводят сбор загрязненного нефтью грунта.

"После получения результатов лабораторных исследований и нормативно-денежной оценки земель, Инспекцией будет рассчитан ущерб, обусловленный загрязнением почвы нефтепродуктами", - добавили в ведомстве.