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В Сумской области произошел разлив нефти из-за повреждения трубопровода

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Ахтырский район, Среда 08 сентября 2021 20:35
В Сумской области произошел разлив нефти из-за повреждения трубопровода Фото: в Сумской области произошла разгерметизация на нефтепроводе (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Сумской области вчера произошел разлив нефти из-за аварии на предприятии "Ахтырканефтегаз". Разлив произошел в результате разгерметизации нефтесборного коллектора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госэкоинспекцию.

После получения информации о разливе нефти специалисты Госэкоинспекции отправились с внеплановой проверкой на предприятие. Инспекторы обнаружили два места разгерметизации коллектора Бугроватовского месторождения в Ахтырском районе.

"Инспекцией установлено, что общая площадь загрязненных земель составила 0,35 га, на которых находится поле с кукурузой", - рассказали в ведомстве.

Специалисты отобрали две пробы грунта на загрязненных участках и одну фоновую пробу. Сейчас работники предприятия "Ахтырканефтегаз" проводят сбор загрязненного нефтью грунта.

"После получения результатов лабораторных исследований и нормативно-денежной оценки земель, Инспекцией будет рассчитан ущерб, обусловленный загрязнением почвы нефтепродуктами", - добавили в ведомстве.

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Сумская область Нефть Авария
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