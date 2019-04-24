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В Сумской области потребление газа уменьшилось на 24%

Новости » Энергетика    24.04.2019 - 15:40
В Сумской области потребление газа уменьшилось на 24%
Иллюстративное фото (УНИАН)

Уменьшение объемов распределенного природного газа непосредственно отразилось на финансовом стене компании

ПАО "Сумыгаз" за 1 квартал 2019 года осуществило распределение 261,6 млн куб. м природного газа, что на 24% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Потребление природного газа сократилось среди всех групп потребителей: бытовые потребители использовали меньше на 27,6%, промышленные предприятия - на 23%, учреждения и организации, финансируемые из государственного бюджета - на 15,6%", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, такие показатели являются неблагоприятными для работы, ведь уменьшение объемов распределенного природного газа непосредственно отразилось на финансовом стене общества.

"При уменьшении объемов распределенного газа, уменьшается количество средств, которые компания стопроцентно перенаправляет на функционирование аварийно-диспетчерских служб, модернизацию и обслуживание газораспределительных сетей Сумщины", - рассказала финансовый директор ПАО "Сумыгаз" Светлана Рыбальченко.

Также в пресс-службе сообщили, что сейчас начался неотопительный период, который является наиболее напряженным в отношении обращения финансов. Поскольку, при одинаковой загруженности и количества персонала, в один из летних месяцев компания может получить до 10 раз меньше выручки, чем в зимний. Из-за  неравномерного сезонное поступление средств возникают трудности в покрытии расходов компании.

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