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В Сумской области в кафе произошла драка с ножом, погиб человек

Новости » Происшествия     17.02.2020 - 10:18
В Сумской области в кафе произошла драка с ножом, погиб человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчины поссорились из-за девушек, которые также отдыхали в заведении

В городе Шостка (Сумская область) в кафе произошла драка с ножом между двумя посетителями, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Правоохранители выяснили, что мужчины поссорились из-за девушек, которые также отдыхали в заведении. Выяснять отношения вышли на улицу, где завязалась драка. Во время нее в ход пошел нож.

"Вызванные медики констатировали смерть 27-летнего мужчины, а его 24-летнего товарища, также с ножевыми ранениями, доставили в больницу в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По данному факту в полиции открыли уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Убийство) и ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Покушение на убийство).

Напомним, в аэропорту Запорожья утром 7 февраля семейная пара устроила драку с сотрудниками Государственной пограничной службы Украины.

Также сообщалось, что в одном из ресторанов Киева в Печерском районе произошла драка с участием народного депутата Ильи Кивы. Нардеп обратился с заявлением о получении телесных повреждений.

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