В Сумській області під обстрілом загинув поліцейський

Російські окупанти сьогодні, 2 вересня, обстріляли території Сумської області. В результаті ворожої атаки загинув правоохоронець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

За даними міністра, внаслідок ворожого обстрілу Середини-Буди в Сумській області загинув 32-річний слідчий, капітан поліції Руслан Фараонов. Він разом із колегами саме документував наслідки попередніх руйнувань, що були завдані Росією.

Фото: капітан поліції Руслан Фараонов (t.me/Klymenko_MVS)

"У Руслана залишилися дружина, яка служить в ювенальній поліції, та дві доньки 11 та 12 років. Щиро співчуваю родині загиблого. Про сім’ю неодмінно попіклуються", - додав Клименко.

Клименко зауважив, що прикордонні території Сумської області щодня під вогнем росіян.

"Лише упродовж минулого тижня зафіксовано 187 обстрілів, унаслідок яких загинуло 3 осіб і ще 16 отримали поранення", - пояснив він.

Ситуація в Сумській області

Після того, як навесні минулого року українські воїни повністю вигнали російських окупантів із території Сумської області, противник практично щодня обстрілює регіон із території РФ. Найчастіше під удари потрапляють прикордонні райони області.

Як писала обласна військова адміністрація, протягом минулої доби, 1 вересня, росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння регіону. Зокрема зафіксовано 147 вибухів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

"Обстрілів зазнали Середино-Будська, Новослобідська, Краснопільська, Миропільська, Зноб-Новгородська, Хотінська, Білопільська громади", - додали в ОВА.

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