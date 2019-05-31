"Суминаз Сбыт": за отопительный период потребители задолжали 649 млн гривен

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

В подавляющем большинстве причинами долгов стало стремительное уменьшение числа получателей субсидий, а также снижение социальных нормативов

В мае долг бытовых клиентов ООО "Сумыгаз Сбыт" превысил 649 млн гривен, в связи с чем ряду домовладений были прекращены поставки газа. Кроме того, в связи с изменением законодательства должники рискуют получить пеню и лишиться субсидий. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В Сумской области долги свыше 5 тыс. гривен имеют 7559 домовладений, более 10 тыс. гривен - 1610 клиентов. Рекордный долг за газ - 154 тыс. гривен. В подавляющем большинстве случаев причинами долгов в отопительный период стало стремительное уменьшение числа получателей государственной помощи, субсидий, а также снижение социальных нормативов", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, законодательство предусматривает, что если потребитель систематически не платит и копит долги, компания-поставщик услуг должна прекратить поставки газа и инициировать отключение газоснабжения. Кроме того, в связи с изменением норм законодательства с 1 мая за просрочку выплат по счетам, должники обязаны будут платить пеню 0,01% за каждый день просрочки.

"Специалисты "Сумыгаз Сбыт" обращаются к потребителям с просьбой немедленно ликвидировать долги и не допускать их накопления. Чтобы не стать заложником долгов и получать субсидию, каждый потребитель может постоянно проверять и контролировать состояние счета. Для этого необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте 104.ua", - говорится в сообщении.