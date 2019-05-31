ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Суминаз Сбыт": за отопительный период потребители задолжали 649 млн гривен

Новости » Энергетика    31.05.2019 - 12:15
"Суминаз Сбыт": за отопительный период потребители задолжали 649 млн гривен
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

В подавляющем большинстве причинами долгов стало стремительное уменьшение числа получателей субсидий, а также снижение социальных нормативов

В мае долг бытовых клиентов ООО "Сумыгаз Сбыт" превысил 649 млн гривен, в связи с чем ряду домовладений были прекращены поставки газа. Кроме того, в связи с изменением законодательства должники рискуют получить пеню и лишиться субсидий. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В Сумской области долги свыше 5 тыс. гривен имеют 7559 домовладений, более 10 тыс. гривен - 1610 клиентов. Рекордный долг за газ - 154 тыс. гривен. В подавляющем большинстве случаев причинами долгов в отопительный период стало стремительное уменьшение числа получателей государственной помощи, субсидий, а также снижение социальных нормативов", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, законодательство предусматривает, что если потребитель систематически не платит и копит долги, компания-поставщик услуг должна прекратить поставки газа и инициировать отключение газоснабжения. Кроме того, в связи с изменением норм законодательства с 1 мая за просрочку выплат по счетам, должники обязаны будут платить пеню 0,01% за каждый день просрочки.

"Специалисты "Сумыгаз Сбыт" обращаются к потребителям с просьбой немедленно ликвидировать долги и не допускать их накопления. Чтобы не стать заложником долгов и получать субсидию, каждый потребитель может постоянно проверять и контролировать состояние счета. Для этого необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте 104.ua", - говорится в сообщении.

Во Львове построен завод по производству современного газового оборудования Новые сервисы "Черновцыгаз Сбыта" позволяют управлять несколькими лицевыми счетами
Новости Украины Сумыгаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь