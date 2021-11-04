ru ua
Чт, 04 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Сумели "перевернуть страницу". Украина и Совет Европы могут развивать отношения, - Кулеба

Новина українською →
Украина, Четверг 04 ноября 2021 13:10
Сумели "перевернуть страницу". Украина и Совет Европы могут развивать отношения, - Кулеба Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Совет Европы могут развивать отношения (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Совет Европы могут продолжать совместную работу, потому что сумели "перевернуть страницу" и преодолеть турбулентность в отношениях. Она была вызвана необоснованным и безосновательным возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг с участием главы МИД Дмитрием Кулебой совместно с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

По словам главы МИД, Украина и Совет Европы наладили отношения в том числе и благодаря принципиальной позиции генсекретаря Совета.

"Можем на полной скорости наверстывать утраченное и развивать отношения с Советом Европы в пользу и Украины, и Европы в целом", - добавил он.

Кроме того, Кулеба на встрече с Пейчинович-Бурич договорились о начале совместной работы по подготовке плана действий Совета Европы для Украины на 2023-2026 годы.

Напомним, 3 ноября генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич прибыла в Киев. В столице с визитом она пробудет до 5 ноября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Совет Европы
NEWS
Пандемия COVID может завершиться в 2022 году и перейти в сезонную болезнь, - Reuters
Пандемия COVID может завершиться в 2022 году и перейти в сезонную болезнь, - Reuters
DAILY
Осеннее обострение. Готовит ли Россия наступление на украинских границах
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Осеннее обострение. Готовит ли Россия наступление на украинских границах