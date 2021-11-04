Сумели "перевернуть страницу". Украина и Совет Европы могут развивать отношения, - Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Совет Европы могут продолжать совместную работу, потому что сумели "перевернуть страницу" и преодолеть турбулентность в отношениях. Она была вызвана необоснованным и безосновательным возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг с участием главы МИД Дмитрием Кулебой совместно с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.
По словам главы МИД, Украина и Совет Европы наладили отношения в том числе и благодаря принципиальной позиции генсекретаря Совета.
"Можем на полной скорости наверстывать утраченное и развивать отношения с Советом Европы в пользу и Украины, и Европы в целом", - добавил он.
Кроме того, Кулеба на встрече с Пейчинович-Бурич договорились о начале совместной работы по подготовке плана действий Совета Европы для Украины на 2023-2026 годы.
Напомним, 3 ноября генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич прибыла в Киев. В столице с визитом она пробудет до 5 ноября.