У Сумах посилять нагляд за модульними укриттями: у чому причина

У Сумах будуть вести посилений нагляд за станом модульних укриттів. Таке рішення ухвалили на тлі проблем з безпритульними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сумської міської ради.

Як зазначили у відомстві, під час апаратної наради в.о. міського голови Сум Артем Кобзар порушив питання щодо стану модульних укриттів.

"Модульні укриття завдяки допомозі соціально відповідального бізнесу встановлені для захисту від обстрілів, але у разі повітряної тривоги скористатися цими укриттями сумчани не зможуть, тому що в них облаштовуються безпритульні та зносять сміття", - зазначив він.

При цьому директор департаменту інфраструктури міста Євген Бровенко запевнив, що усередині модульних укриттів у Сумах прибирають щодня.

Представники поліції пояснили, що вони періодично навідуються в укриття, але вигнати нікого звідти вони не можуть. При цьому штрафи за сміття не мають сенсу, оскільки безпритульні не можуть його сплатити.

"Водночас контроль за станом модульних укриттів з боку правоохоронців посилять", - сказано в повідомленні міськради.