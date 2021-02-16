Судью приговорили к шести годам тюрьмы. За взятки в 400 долларов и 10 000 гривен
Высший антикоррупционный суд приговорил судью Раховского районного суда Закарпатской области к шести годам тюрьмы. Его признали виновным во взяточничестве.
Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.
По данным следствия, судье в сентябре 2018 года дали взятку в 400 долларов и в марте 2019 - 10 000 гривен. За эти деньги он согласился вынести решение в интересах заявителя по гражданскому делу о взыскании долга. Также сообщается, что он получал взятки в своем служебном кабинете.
В итоге ВАКС признал его виновным в получении взятки и злоупотреблении служебным положением.
"Судью приговорили к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать должности судьи на 3 года и конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если не будет внесена апелляционная жалоба", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году в Реестр коррупционеров внесли 5 131 человека. Почти тысячу из них привлекли к уголовной ответственности.
Также сообщалось, что в Киеве будут судить экс-нардепа за взятку за возврат арестованного имущества.