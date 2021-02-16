ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Судью приговорили к шести годам тюрьмы. За взятки в 400 долларов и 10 000 гривен

Новина українською → Киев, Вторник 16 февраля 2021 14:58
Судью приговорили к шести годам тюрьмы. За взятки в 400 долларов и 10 000 гривен Фото: судья попался на мелких взятках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Высший антикоррупционный суд приговорил судью Раховского районного суда Закарпатской области к шести годам тюрьмы. Его признали виновным во взяточничестве.

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

По данным следствия, судье в сентябре 2018 года дали взятку в 400 долларов и в марте 2019 - 10 000 гривен. За эти деньги он согласился вынести решение в интересах заявителя по гражданскому делу о взыскании долга. Также сообщается, что он получал взятки в своем служебном кабинете.

В итоге ВАКС признал его виновным в получении взятки и злоупотреблении служебным положением.

"Судью приговорили к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать должности судьи на 3 года и конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если не будет внесена апелляционная жалоба", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году в Реестр коррупционеров внесли 5 131 человека. Почти тысячу из них привлекли к уголовной ответственности.

Также сообщалось, что в Киеве будут судить экс-нардепа за взятку за возврат арестованного имущества.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество взятка Суд
NEWS
США и Германия начали переговоры по "Северному потоку-2"
США и Германия начали переговоры по "Северному потоку-2"
DAILY
Нефть в мире дорожает. Что будет с ценами на бензин в Украине
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Нефть в мире дорожает. Что будет с ценами на бензин в Украине