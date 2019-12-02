Судья Емельянов заявил, что не имеет отношения к покушению на Соболева

Фото: Артур Емельянов (facebook.com arturemelyanovvor)

Емельянов при необходимости готов дать пояснения следователям Национальной полиции

Судья Высшего хозяйственного суда Украины Артур Емельянов заявляет, что не имеет отношения к покушению на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, чей автомобиль был обстрелян накануне в Киеве. Об сообщает РБК-Украина со ссылкой "Українські новини".

"Гибель ребенка – это невосполнимая потеря для родителей, большая трагедия. Как отец я искренне соболезную. Заявления и предположения, которые появились в СМИ, в том числе от известных журналистов о якобы моей причастности к этому ужасному событию – не более, чем циничное желание использовать горе человека в своих меркантильных интересах", - заявил Емельянов.

Он отметил, что для объективности освещения ситуации готов в любое удобное время более подробно разъяснить реальное состояние дел журналисту Владимиру Бойко, который и стал первоисточником этой информации.

Емельянов также добавил, что при необходимости готов дать пояснения следователям Национальной полиции.

По мнению судьи, неправдивую информацию может распространять третья сторона, заинтересованная в его дискредитации.

"Речь идет о фейковом похищении предпринимателя Максима Слуцкого и его партнера Владислава Израилита. Меня обвиняли в его организации, я обратился в полицию с заявлением, чтобы эти обвинения были расследованы. Полгода велись следственные действия, и когда пришло время предъявлять подозрения виновным, оказалось, что за этими провокациями стоят высокопоставленные чиновники и бизнесмены из Днепра. Дело "на контроль" забрала себе Генпрокуратура, там его объединили с лживыми обвинениями со стороны Слуцкого и Израилита, а затем расследование прекратилось. Я как никто заинтересован, чтобы дело возобновили, расследование продолжилось, правда стала известна, а виновные были наказаны", - подчеркнул Емельянов.

По словам судьи, распространенная о нем за последние сутки информация – часть кампании по дискредитации с целью давления на правоохранительные органы.

"Считаю это циничной провокацией, которая лишь показывает уровень беспринципности этих лиц. Они не останавливаются даже перед тем, чтобы использовать чужое горе в своих интересах", - добавил он.