Судноплавство у Чорному морі сповільнилося після погроз Росії атакувати кораблі, - Reuters

Кількість суден, охочих забрати зернові вантажі з чорноморської акваторії, цього тижня скоротилася на 35% порівняно з попереднім тижнем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми вважаємо, що агресивна риторика, найімовірніше, призведе до скорочення кількості власників, які бажають здійснювати перевезення в цьому регіоні, і створить додаткові складнощі щодо доступності страхування", - заявив аналітик Jefferies Омар Нокта.

Згідно з аналізом, проведеним платформою Shipfix, цього тижня кількість суховантажних суден, починаючи від невеликих суден типу handysize і закінчуючи супрамаксами, які позиціонують себе для перевезення зерна з Чорноморського регіону, скоротилася на 35% порівняно з попереднім тижнем.

Згідно з цими даними, тільки 20 суден було виставлено на форвардні операції на кінець липня - початок серпня порівняно з 32 суднами, що були запитані на попередньому тижні.

Багато страховиків уже призупинили страхування вантажів з України, за винятком невеликих портів уздовж Дунаю, повідомили джерела видання в страховій галузі.

"Велике питання - це безпека дунайських портів у майбутньому", - сказало одне з джерел.

Загрози Росії

На початку цього тижня Росія оголосила, що вийшла із "зернової угоди" через нібито невиконання його вимог.

Після цього Міноборони РФ заявило, що топитиме судна, які йдуть в українські порти. При цьому країни, чиї кораблі йтимуть в Україну, у Кремлі вважатимуть залученими до війни.

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