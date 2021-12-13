В суде допросили свидетелей по делу по выводу ипотеки из "Укрпрофбанка", который связывают с Юркевичем

Экс-глава ПАО "Украинский профессиональный банк" (УПБ) Андрей Лихочас рассказал о том, как накануне банкротства наблюдательный совет и правление банка уступали проблемные кредиты третьим лицам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты судебного заседания в Днепровском районном суде города Киева 8 декабря.

Судебное заседание проводилось в рамках уголовного производства, которое вела Служба безопасности Украины. В частности, бывшего и.о. главы правления УПБ Алексея Каргаполова обвиняют по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины. Судебный процесс продолжается с 2019 года.

Суд вызвал свидетеля по делу - Андрея Лихочаса, который на момент совершения преступления, 26 мая 2015 года, занимал должность заместителя председателя правления банка.

Согласно обвинительному акту, 26 мая 2015 года состоялось заседание Наблюдательного совета и правления УПБ, в ходе которого принято решение заключить договор с ООО "ФК Аурум Финанс". Согласно условиям договора, ПАО "УПБ" уступило этой фирме права требования по кредитным договорам с разными юридическими лицами.

"Это дело касается злоупотреблений, которые были в ПАО "УПБ" с правами переуступки кредитных договоров, когда, например, проблемная задолженность на многие миллионы гривен отдавалась за сотни тысяч по странным сомнительным схемам. В результате финансовая ситуация в банке ухудшалась, что в конечном счете, наверное, привело к его неплатежеспособности. Мы как Фонд гарантирования отстаиваем интересы потерпевшей стороны - вкладчиков, которые из-за проблем в банке остались без средств", - прокомментировал представитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Максим Богаченко.

В частности, судья Светлана Старовойтова отметила, что в то время, как ОДО "Мебельный комбинат "Стрый" имел задолженность перед банком 2 млн 280 тыс. долларов США, 1,8 млн евро и 1,7 млн ​​грн, правление УПБ продало этот долг "ФК "Аурум Финанс" всего за 4,6 млн грн.

Также судья спросил обсуждали ли на заседании правления банка вопросы относительно уступки прав требования по этим кредитам. Как отметил свидетель, "в период мая 2015 года я не помню, чтобы мы участвовали в рассмотрении этого вопроса, но, возможно, и обсуждалось". На вопрос о решении по отступлению прав требования по другим проблемным кредитам УПБ Лихочас подтвердил, что принимались.

Присутствовавший на заседании обвиняемый Алексей Каргаполов отказался предоставлять комментарии журналистам о том, прогнозировал ли он банкротство УПБ из-за подписания подобных договоров.