Суд вынес решение о возмещении киевлянам вреда, причиненного агрессией РФ

Фото: Александр Данилюк (из открытых источников)

РФ обязали заплатить украинцам за агрессию

Гражданское движение "Сила права" отсудило у РФ компенсации за моральный вред, причиненный истцам российской вооруженной агрессией в Крыму и Донбассе. Соответствующее решение Голосеевский суд Киева принял в интересах Вадима Козика и Валерия Шевчишина, передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook одного из лидеров избирательного объединения "Сила права" Александра Данилюка.

"Сегодня командой "Силы права" выиграно уже тысячи дел против РФ, где пострадавшие получают существенно большие суммы. К примеру, на прошлой неделе "Сила права" отсудила для крымской журналистки Анны Андриевской более миллиона гривен. Для обеспечения исков "Сила права" уже арестовала 3.5 миллиарда долларов, принадлежащих РФ, которые находятся в Украине, и работает над арестами российских стратегических активов, находящихся в США и ЕС, к примеру, российской доли в Северных потоках. Россия должна заплатить украинцам за агрессию несколько триллионов долларов. Арест стратегических активов РФ даже на десятки миллиардов - действенный инструмент принуждения России к миру и восстановлению территориальной целостности Украины. Именно на этом базируется стратегия победы, которую мы начали строить в далеком 2014 году", - написал Данилюк.

Он отметил, что когда сегодня "некоторые политиканы" рассказывают нам о мире любой ценой, мы должны понимать эту цену.

"Если правительство пойдет на уступки и признает, что Россия не виновата в агрессии, триллионы долларов на восстановление разрушенного Донбасса и на компенсации пострадавшим придется платить из украинского, а не российского бюджета", - объясняет Данилюк.

Александр Данилюк - экс-кандидат в президенты Украины. Один из лидеров Революции достоинства, участвовал в боевых действиях на Донбассе. Специализируется на национальной безопасности и противодействии российской гибридной агрессии - читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди. В 2014 году - был советником министра обороны. Лидер гражданского движения "Спільна справа".

Ранее сообщалось, что "Спільна справа" объединилась на парламентских выборах с "Силой права" Андрея Сенченко. Цель объединения - формирование коалиции вокруг 5 принципов, среди которых - недопустимость капитуляции и российского реванша.

"Сила права" еще с 2014 года объединяет дипломатов, специалистов по безопасности и международному праву. Работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением убытков, причиненных российской вооруженной агрессией.