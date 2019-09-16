Суд восстановил на своих должностях двух люстрированных прокуроров

Фото: Окружной админсуд (korrupcia.net)

Суд восстановил на должностях Дмитрия Кавуна и Олега Кипера

Окружной административный суд города Киева вернул должности заместителя прокурора Харьковской области Дмитрию Кавуну и старшему прокурору главного управления надзора Олегу Киперу, которых люстрировали в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие решение в Едином государственном реестре судебных решений.

Суд признал, что люстрация чиновников была безосновательной, а их причастность к узурпации власти беглым президентом Виктором Януковичем не доказали.

Суд обязал Генеральную прокуратуру исключить Кавуна и Кипера из реестра люстрированных лиц Министерства юстиции. Также ГПУ обязали выплатить за вынужденные прогулы Дмитрию Кавуну 951 тыс. гривен (37,8 тыс. долларов), а Олегу Киперу - 805 тыс. гривен (32 тыс ) долларов.

Отметим, Кипера и Кавуна уволили 23 и 24 октября 2014 года. Рассмотрение дела о восстановлении Кавуна остановили 22 февраля 2015 года и начали рассматривать его снова 5 сентября 2019 года.

Также в 2014 году Кавуна и Кипера внесли в список лиц, которым запрещено занимать должности в органах государственной власти в связи с законом о люстрации. Запрет действует до 2024 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал бывшего судью Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова. Антикоррупционный суд во время заседания 12 сентября избрал меру пресечения и заочно арестовал Татькова.

Кроме того, Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления".