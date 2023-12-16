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Суд Ватикану визнав колишнього радника Папи Римського винним у фінансових злочинах

Субота 16 грудня 2023 22:51
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Суд Ватикану визнав колишнього радника Папи Римського винним у фінансових злочинах Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Суд Ватикану засудив італійського кардинала Анджело Беккью, колишнього радника Папи Франциска, до п'яти з половиною років тюремного ув'язнення за фінансові злочини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Видання зазначає, що 75-річний Бекк'ю був найвисокопоставленішим чиновником Ватикану, який коли-небудь стикався з подібними звинуваченнями, і колись сам вважався претендентом на папський престол.

У центрі судового розгляду була угода з нерухомістю в Лондоні, яка обернулася для католицької церкви величезними збитками.

Адвокат кардинала Беккью заявив, що його клієнт невинний і подасть апеляцію.

Кардинал постав перед судом разом із дев'ятьма іншими обвинуваченими. Усіх їх було засуджено за одними пунктами і визнано невинними за іншими.

Судовий процес, що оголив міжусобиці та інтриги у вищих ешелонах влади Ватикану, тривав два з половиною роки.

Після того як троє суддів витратили понад п'ять годин на розгляд вердикту, голова суду Джузеппе Піньятоне оголосив, що кардинал Бекк'ю був визнаний винним у розтраті. Решту, серед яких були фінансисти, юристи і колишні співробітники Ватикану, звинувачували в різних злочинах, включно з шахрайством, відмиванням грошей і зловживанням службовим становищем. Усі вони заперечували свою провину.

Ця справа - перша, коли кардинал постав перед ватиканським судом, - стала предметом інтриг і підступності. Вона була пов'язана зі звинуваченнями у фінансових порушеннях на самій верхівці Ватикану, з таємною і кинджальною діяльністю, яка часто характеризує секретний світ Святого Престолу.

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Італія Ватикан
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