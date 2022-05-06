В суд пошло первое дело о вторжении РФ. Обвиняемый - генерал Лямин
В суд пошло первое дело о полномасштабной агрессии России. Обвинительный акт в отношении российского генерала Лямина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.
По ее словам, подозреваемый - командир 22-го армейского корпуса Береговых войск Черноморского флота ВМФ ВС Российской федерации. Он руководил вторжением в Украину из временно оккупированного Крыма. Офис генпрокурора и СБУ завершили расследование в уголовном производстве по подозрению генерал-майора Денис Лямина и направили обвинительный акт в суд.
"Следствие получило доказательства, что 23 февраля 2022 года российский генерал в нашем украинском Джанкое на полуострове Крым лично отдал подчиненному личному составу вооруженных подразделений приказ на вторжение на нашу землю. Далее организовывал и контролировал ведение боевых действий на территории южных областей", - сообщает Венедиктова.
Известно, что генерал Лямин для мотивации своих солдат идти убивать украинцев по кремлевским методичкам оправдывал эти действия необходимостью защиты русскоязычных жителей от выдуманных самими же россиянами "украинских националистов и фашистов". А еще пообещал подчиненным выплату дополнительно трех должностных окладов и суточных по 100 долларов США, которых они, конечно же, не получили.
Напомним, Офис генпрокурора Украины опубликовал подозрения министру обороны России Сергею Шойгу, руководителю Росгвардии Виктору Золотову, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и другим российским чиновникам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.