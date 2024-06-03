Суд передав ТРЦ Gulliver в управління АРМА: в компанії заявляють про рейдерство

У понеділок, 3 червня, Шевченківський районний суд міста Києва дозволив передачу комплексу Gulliver в управління АРМА, задовольнивши відповідне клопотання Офісу генпрокурора. Представники Gulliver заявляють, що це рішення грубо порушує процесуальні та матеріальні норми права та фактично означає захоплення бізнесу за сприяння правоохоронних та силових органів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби суду та ТРЦ Gulliver.

Зокрема, менеджмент компанії вказує на грубе порушення процесуальної процедури, оскільки жодних судових рішень, якими б підтверджувалась підозра слідства, не виносилось.

Крім того, у Gulliver акцентують, що в компанії відсутня будь-яка заборгованість перед Державною податковою службою України. А вартість Gulliver у порівнянні з сумою ймовірно несплачених податків є абсолютно не співрозмірною.

"Передача активу Gulliver завдасть шкоди держбюджету, адже при такому рішенні виплати перед державними банками по кредитам будуть призупинені. Йдеться про близько 40 млн грн на місяць", - зазначають представники компанії.

Команда БФК Gulliver у правовому полі продовжуватимемо відстоювати свою позицію в Апеляційному суді, йдеться в офіційній заяві компанії.

Нагадаємо, ТОВ "ТРИ О", у власності і фактичному управлінні якого знаходиться БФК Gulliver, у періоді з 2019 року було сплачено понад 620 млн грн податків. ТОВ "ТРИ О" виконує свої зобов’язання перед державними банками: АТ "Ощадбанк" і АТ "Укрексімбанк".

Так, у 2023 році в погашення кредитних зобов’язань цим банкам було сплачено понад 300 млн грн, а запланований обсяг погашення на 2024 рік становить понад 700 млн грн.