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Суд Пенсильвании отказался не признавать выборы в штате  

США, Воскресенье 29 ноября 2020 07:11
Суд Пенсильвании отказался не признавать выборы в штате  
Фото: суд (pexels)
Автор: Даша Харченко

Верховный суд Пенсильвании отменил решение суда о приостановке сертификации результатов выборов. Иск подавал сенатор от Пенсильвании Майк Келли совместно с другими представителями Республиканской партии США.

Об этом сообщает Associated Press.

Основанием для отмены решения нижестоящего суда стало истечение срока, в течение которого можно было бы оспаривать закон штата Пенсильвания о порядке проведения выборов.

Группа республиканцев пыталась доказать, что закон о выборах в штате неконституционный. Истцы требовали не учитывать или все присланные по почте бюллетени, или результаты голосования в принципе.

"Они не смогли доказать ни один факт мошеннического голосования по почте или подсчета бюллетеней", - сказал судья Верховного суда Пенсильвании Дэвид Вехт.

Напомним, на выборах президента США в Пенсильвании победил кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявлял о десятках тысяч незаконных голосов в штате Пенсильвания и некоторых других ключевых штатах. По его словам, это изменило результаты выборов во многих штатах.

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