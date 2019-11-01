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Суд Львовской области взыщет с "Яблуневого дара" только 0,37 млн грн

Новости » Происшествия     01.11.2019 - 10:00
Суд Львовской области взыщет с "Яблуневого дара" только 0,37 млн грн
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Суд отказал во взыскании еще около 69,5 млн в связи с пропуском "Дельта банком" срока исковой давности

Хозяйственный суд Львовской области 29 октября принял решение по делу о взыскании с ООО "Яблуневый дар" в пользу неплатежеспособного "Дельта банка" и решил взыскать с компании только 0,37 млн грн вместо 28,09 млн грн и 68,498 млн евро (всего - около 69,5 млн евро). Об этом сообщил адвокат Игорь Кулак, передает РБК-Украина.

"Самое интересное в этой ситуации то, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил долги ООО "Яблуневый дар" (в том числе и долг, во взыскании которого суд отказал) на торги в рамках лота активов неплатежеспособных банков", - рассказал адвокат.

Кулак сообщил, что торги запланированы на 7 ноября 2019 года. О судебном проигрыше в сообщении о торгах не упоминается.

По словам защиты, ООО "Яблуневый дар" упоминалось в новостях в связи с многочисленными судебными делами о зачете встречных требований с "Дельта банком".

Как известно, "Яблуневый дар" входит в группу предприятий, основным видом деятельности которых является переработка фруктов. Компания принадлежит львовскому бизнесмену Тарасу Барщовскому.

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