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Суд в Германии приговорил к пожизненному заключению медбрата

Новости » Общество    06.06.2019 - 22:14
Суд в Германии приговорил к пожизненному заключению медбрата
Фото: Нильс Хегель (GettyImages)

С помощью препаратов Хегель вызвал у пациентов остановку сердца, а потом пытался их реанимировать

Бывшего немецкого медработника 42-летнего Нильса Хегеля, который с помощью передозировки лекарствами убивал своих пациентов, приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Хегель работал в городах Дельменхорст и Ольденбург на севере Германии. С помощью препаратов Хегель вызвал у пациентов остановку сердца, а потом пытался их реанимировать.

Судья, который выносил приговор, заявил, что эти преступления "за пределами понимания". В полиции считают, что убийств может быть больше 200, однако доказать это наверное проблематично - у осужденного наблюдаются провалы в памяти, а многие потенциальных жертв подверглись кремации. Сам медработник признался только в 43 преступлениях.

По словам психиатра, который проводил экспертизу, у обвиняемого обнаружилось расстройство личности - отсутствие стыда, вины и сострадания, но все они не были столь серьезными, чтобы убийца не испытывал ответственности за свои поступки.

Об убийствах стало известно в 2005 году. Хегеля разоблачили случайно - один из его коллег увидел, как медработник вводил пациенту сильнодействующий препарат.

В первый раз Хегель приговорили к пожизненно в феврале 2015 года за два убийства и несколько покушений на пациентов интенсивной терапии в больнице Дельменхорст. Немецкое законодательство предусматривает возможность для осужденного на пожизненное заключение подать ходатайство об условно-досрочном освобождении через 15 лет, однако Хегеля такой возможности лишили.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что бывший немецкий медработник Нильс Хегель признался, что убил около сотни пациентов в нескольких больницах. Прокуроры утверждали, что Хегель выбирал пациентов наугад и вводил им коктейли из лекарств, которые приводили к сердечному приступу или другим осложнениям, чтобы он мог их реанимировать.

Следствие считает, что Хегель убил 36 пациентов в Ольденбурге и 64 в районе Деменхорста в период с 1999 по 2005 года.

Кроме того, во Франции врача-анестезиолога Фредерика Пеше подозревают в намеренном отравлении 17 человек. Его обвиняют в том, что он намеренно вмешивался в процедуру анестезии своих коллег, чтобы создать чрезвычайную ситуацию и потом спасти пациента. 

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