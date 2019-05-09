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Суд Бразилии вернул экс-президента страны обратно в тюрьму

Новости » Общество    09.05.2019 - 13:10
Суд Бразилии вернул экс-президента страны обратно в тюрьму
Фото: Мишел Темер (flickr.com partidodostrabalhadores)

Адвокат Темера Эдуардо Карнелос отметил, что оснований для этого задержания нет

Федеральный суд Бразилии принял решение вернуть бывшего президента страны Мишеля Темера, котрого подозревают в коррупции, обратно в тюрьму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Аssociated Рress.

Как сообщается, экс-президент Мишель Темер в среду получил приказ от федерального судьи вернуться в тюрьму, сейчас он находится под следствием по нескольким делам о предполагаемой коррупции.

Адвокат Темера Эдуардо Карнелос отметил, что оснований для этого задержания нет.

 "Я считаю это несправедливостью", - заявил адвокат.

78-летний Темер был заключен в тюрьму на несколько дней в марте, но затем освобожден. Он проходит по делу в рамках масштабного расследования коррупции, в котором участвовали многие из ведущих политиков и руководителей Бразилии. Он отрицает какие-либо правонарушения.

Напомним, Мишель Темер был президентом с 2016 по 2018 год, вступив в должность после импичмента Дилмы Руссеф.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в начале марта 2017 года Верховный избирательный суд Бразилии оправдал экс-президента Мишеля Темера по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании. Темера обвиняли в незаконном финансировании избирательной кампании 2014 года, в которой он участвовал в паре с бывшим президентом Бразилии Дилмой Русеф.

В марте 2019 года Тамера задержали в рамках расследования дела о коррупции. 

 

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