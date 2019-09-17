Суд Болгарии разрешил строительство "Турецкого потока"

Иллюстративное фото (gazprom.ru)

Верховный админсуд Болгарии прекратил производство по делу "Турецкого потока"

Верховный административный суд Болгарии сообщил о прекращении производства по делу, связанному со спором о выборе подрядчика для строительства участка газопровода "Турецкий поток" на территории страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщается, суд оставил без рассмотрения поданную консорциумом "Газовое развитие и расширение в Болгарии" жалобу на решение Комиссии о защите конкуренции, в соответствии с которым подрядчиком должен стать итальяно-саудовский консорциум Arkad.



В определении суда указано, что жалоба была оставлена без рассмотрения в связи с отсутствием у исца "воли к обжалованию", подтверждением чего стал письменный запрос к болгарскому филиалу компании - участницы консорциума Completions Development, которая, в свою очередь, аффилирована с Трубной металлургической компанией (ТМК) Дмитрия Пумпянского.



В свою очередь, издание "Радио Болгария" отмечается, что Верховный админ суд своим решением разрешил строительство "Турецкого потока" через территорию страны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российский газопровод "Турецкий поток" запустят в работу до конца 2019 года.

Напомним, весной сроки запуска газопровода называли представители консорциума "Турецкий поток". Отметим, по состоянию на май 2019 уже было завершено строительство морского участка, и стороны приступили к испытанию устойчивости и безопасности новой магистрали.

"Турецкий поток" является международным проектом газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Этот проект позволит стать Турции газовым хабом для повышения объемов поставки газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы.