Сучасні освітні тенденції в Україні: від студентських грантів до токенізованих освітніх документів на блокчейні

Вища освіта є ключовим сектором для розвитку будь-якої країни, і Україна не є винятком. Зокрема, в нашій країні вона продовжує еволюціонувати, адаптуючись до нових реалій та викликів. За останній рік українські університети зіткнулись з низкою важливих змін та тенденцій, які суттєво вплинули на їхню діяльність та розвиток. Тож напередодні Дня знань давайте згадаємо, яким був попередній рік для освітньої галузі.

Зміни у правилах вступу на навчання до аспірантури та державні гранти

Протягом останнього року спостерігався надмірний ажіотаж на вступ до аспірантури, особливо серед чоловіків. За даними Міністерства освіти і науки, до 2022 року до аспірантури вступали 7-8 тисяч осіб, однак наразі це число в рази більше, а саме понад 246 тисяч осіб. З них більше ніж 90 тисяч - це чоловіки, які вже мають диплом магістра або спеціаліста. Такий надмірний ажіотаж серед чоловічої половини населення спонукав Міністерство освіти і науки змінити правила вступу на третій рівень вищої освіти вже цього року. А саме, у 2024 році скасовано вступ на денну форму навчання за контрактом та скориговано правила поновлення на навчання в аспірантурі.

Відтепер вступ до аспірантури здійснюватиметься виключно за державним замовленням.

"Акцент - на якість освіти, тому пріоритезуємо денну форму," - зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Для того, щоб надати можливість навчатися всім вмотивованим та здатним, кількість державних місць буде збільшено з 3 200 до 7 000. Аспірантура і надалі буде доступна за контрактом, але лише на заочній та вечірній формі навчання. При цьому варто зазначити, що відтепер студенти заочної та вечірньої форми навчання не матимуть права на відстрочку від мобілізації.

Водночас трохи раніше, у травні, набув чинності новий закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" № 3633-IX від 11 квітня 2024 року.

Він вніс певні зміни до процедури надання відстрочки від мобілізації за новим законом, а саме: тепер відстрочка може бути надана через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів на підставі даних з інших державних реєстрів. Згідно з новими змінами, право на неї матимуть лише ті студенти, які здобувають послідовну освіту, тобто першу вищу освіту одразу після закінчення коледжу або школи. На здобуття другої вищої освіти на тому ж рівні відстрочка більше не надаватиметься.

У своєму дописі на Facebook Оксен Лісовий прокоментував ці зміни наступним чином: "Жага до знань - це чудово. Фіктивне навчання - ні".

Він зазначає, що хотів би, щоб наука в Україні стала настільки ж популярною, як сьогодні, але по-справжньому. Однак, на його думку, нинішні показники виглядають як аномалія, яка шкодить не лише якості освіти, а й національній безпеці.

"Те, що система освіти стала такою "дірою" для ухилянства свідчить про симптоми її занедбаності. І саме тому ми розпочали її комплексну трансформацію. Бо якість освіти і цінності, які плекаються в цій системі, мають значення", - каже Лісовий.

Цьогоріч в Україні відбулась масштабна реформа вищої освіти, в рамках якої студенти отримуватимуть гранти на навчання. Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький пояснює, що така реформа необхідна для того, щоб українські вищі навчальні заклади могли конкурувати з європейськими після вступу до ЄС. Під грантом розуміють безповоротну виплату студенту повної або часткової вартості навчання.

У Міністерстві освіти і науки пояснюють, що раніше 40% студентів отримували повне державне покриття своєї університетської освіти. Після запровадження грантів 70% абітурієнтів будуть покриті повним або частковим фінансуванням. При цьому в більшості випадків фінансування покриватиме лише частину вартості навчання, а решту студент сплачуватиме самостійно або за допомогою пільгового кредиту. Відповідно до законопроєкту, у 2024 році гранти отримають 60 тисяч студентів - половина від запланованої кількості претендентів. Гранти розраховуватимуться на один навчальний рік у грошовому еквіваленті, а не у відсотках від вартості навчання. Вони будуть "прив'язані" до інфляції. Сама сума гранту залежатиме від конкурсного балу абітурієнта та обраної спеціальності, а відтак буде унікальною.

IT-освіта в Україні: Від блокчейну до робототехніки

За останні роки Україна зарекомендувала себе як один з ключових гравців в ІТ-індустрії, що обумовлено її стрімким розвитком. Щобільше, висококваліфіковані українські фахівці, створюючи нові продукти та проєкти, підвищують конкурентоспроможність нашої країни на міжнародній арені. ІТ-спільнота в Україні є центром інновацій та технологічних проривів, стимулює розвиток нових ідей, проєктів та стартапів. Багато з них спрямовані на розв’язання актуальних проблем, таких як кібербезпека, фінансові технології (FinTech), військові технології тощо. Зокрема, остання наразі є найбільш затребуваною, оскільки безпілотні, комп'ютеризовані та роботизовані системи набувають все більшого значення на фронті.

Зважаючи на це, Андрій Глибовець, декан факультету інформатики НаУКМА, розповів в інтерв’ю для ICTV про відкриття цього року на факультеті програми з робототехніки. Він сподівається, що цей напрямок буде цікавим багатьом новим студентам. Але незважаючи на це, за його словами, студенти інших освітніх програм, таких як інженерія, програмне забезпечення та комп'ютерні науки, демонструють великий інтерес до розвитку робототехніки. До того ж Андрій Глибовець акцентує увагу на потребах ринку та нашої армії, відзначаючи пріоритетність розвитку освітніх напрямків блокчейн технологій й кібербезпеки.

Більше того, Києво-Могилянська академія постійно адаптує свої освітні програми до сучасних тенденцій та потреб країни. Так, рік тому спільно з компанією WhiteBIT було запущено першу сертифікатну програму з блокчейн-технологій, а друга розпочнеться у вересні 2024 року. В рамках цієї програми студенти мають можливість вивчати такі дисципліни як:

Криптографія в блокчейн-технологіях;

Алгоритм розподіленого обміну криптовалют на основі смартконтрактів (DeFi);

Розробка смартконтрактів;

Технічні інструменти регуляції криптовалют на ринку.

Впровадження перших токенізованих сертифікатів на блокчейні Whitechain

В тому числі, нещодавно завершилося навчання за цією програмою для магістрів факультету інформатики Києво-Могилянської академії. Вперше в історії вищої освіти України, випускники програми отримали інноваційні документи у вигляді токенізованих сертифікатів на блокчейні Whitechain, що, в свою чергу, підтверджує автентичність традиційних документів та унеможливлює їх передачу чи підробку в майбутньому. Враховуючи реалії сьогодення, цей крок є дуже важливим для сьогоднішніх випускників, адже технологія блокчейн зможе забезпечити спрощений процес відновлення документів у разі їх втрати.

Підсумуємо

Вища освіта в Україні переживає важливий етап реформування, відкриваючи нові горизонти для студентів та дослідників. Зміни в правилах вступу до аспірантури, нові державні гранти на освіту, розвиток ІТ-індустрії свідчать про глибинні трансформації, спрямовані на підвищення якості освіти й відповіді на сучасні виклики. Попри труднощі, українські університети демонструють адаптивність та інноваційність, що свідчить про те, що освіта в Україні стає потужним рушієм національного розвитку.