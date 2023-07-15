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Субсидія допоможе вразливим категоріям населення перекривати різницю в тарифах на електроенергію, - Міненерго

Новость на русском →
Субота 15 липня 2023 20:40
Субсидія допоможе вразливим категоріям населення перекривати різницю в тарифах на електроенергію, - Міненерго Фото: субсидія допоможе вразливим категоріям населення перекривати різницю в тарифах на електроенергію (Выталый
Автор: Сергей Новиков

Масовані обстріли енергосистеми призвели до необхідності перегляду тарифу на електроенергію для населення. Проте для незахищених верств населення в бюджеті закладені додаткові кошти на субсидії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра енергетики України Фаріда Сафарова.

За його словами, з 24 лютого відбулося 271 влучання ракет чи дронів по українських енергооб’єктах, що спричинило великі втрати генеруючих потужностей та об’єктах розподілу електроенергії. Це означає, що системі потрібні ресурси для відновлення, щоб вона була готовою до наступного осіннього-зимового періоду.

"Саме для цього уряд і міністерство підтримали ініціативу з підвищення тарифів, аби бути готовими до наступної зими, аби наступної зими вже не бачити аварійних проблем, які ми відчували минулого року", - зазначив заступник міністра.

Водночас при підвищенні тарифів держава має піклуватися про тих, для кого це підвищення може бути достатньо важким.

"В бюджеті закладені окремі кошти для того, щоб перекривати різницю в тарифах шляхом субсидіювання. Держава дозволить кожному представнику вразливих категорій населення отримувати субсидію", - додав Сафаров.

Нагадаємо, раніше голова енергетичного комітету Верховної ради Андрій Герус повідомив, що нові тарифи на електроенергію дозволять провести ремонт постраждалих об’єктів енергетичної інфраструктури.

30 травня Уряд прийняв рішення щодо збільшення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-г з 1 червня.

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