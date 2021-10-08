Строительство трассы Н-31 в Днепропетровской области перешло к наиболее сложной фазе, - ОГА

Строительство новой трассы Н-31 "Днепр - Решетиловка" в Днепропетровской области перешло к наиболее сложной фазе. Дорожники и мостовики прокладывают 29,5 км дороги за каналом "Днепр - Донбасс", и некоторые технические решения в Украине применяют впервые.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской области.

По территории Днепропетровщины проходит почти 60 км новой трассы, которую создают по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". В прошлом году построили 28,6 км дороги, в этом году делают вторую часть.

"В регионе воплощают самый масштабный дорожный проект. Строят современную трассу в киевском направлении. Новую магистраль Н-31 ведут в обход сел Днепровского района. Сейчас за каналом "Днепр-Донбасс" прокладывают автодорогу и одновременно возводят мосты и тоннели", - говорит глава областной администрации Валентин Резниченко.

Наиболее сложный участок - вокруг русла реки Орель, где построят эстакаду. Для этого монтируют огромный козловой кран, с помощью которого будут надвигать конструкцию эстакады. Все элементы полотна произведут на месте.

"Сейчас бетонируют опоры, их будет 10. Впоследствии на них надвижным способом устроим железобетонную конструкцию длиной почти 600 м. Такой опыт будет первым для Украины", - пояснил глава Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

За эстакадой укладывают песчаную основу дорожного полотна. На этом участке построят еще 3 малых и больших моста. Сейчас под балки монтируют опалубки и заливают сваи. Проект также предусматривает, что для проезда сельхозтехники и свободного прохода животных сделают тоннели. Всего на участке за каналом будет более 50 искусственных сооружений.