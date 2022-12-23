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Стріляли з вікна. Біля будівлі Єврокомісії затримали двох бельгійських солдатів

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Брюссель, П'ятниця 23 грудня 2022 19:15
Стріляли з вікна. Біля будівлі Єврокомісії затримали двох бельгійських солдатів Фото: біля Єврокомісії затримали двох бельгійських солдатів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Двох військовослужбовців бельгійських військово-повітряних сил було заарештовано в самому центрі європейського кварталу Брюсселя. Вони мали при собі боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Politico та Het Nieuwsblad.

Свідки на місці події повідомили, що арешт відбувся прямо біля штаб-квартири Європейської комісії, на вулиці Архімед, у квартирі неподалік від кафе Berlaymont, яке, за їхніми словами, є "улюбленим місцем брюссельських чиновників".

"Цих двох людей позбавили волі, допитали поліцейські служби та відпустили після допиту", - сказав речник прокуратури Брюсселя.

Як повідомляє газета Het Nieuwsblad, жителі побачили, як двоє чоловіків навмання стріляли з вогнепальної зброї з відкритого вікна, і викликали поліцію.

"Ми почули один чи два сильних звуки та поставили собі питання, що це було", - сказав Анджело Галатану, офіціант у барі поруч із будівлею, де був здійснений арешт. Проте, він не звернув уваги, бо за його словами, на тій вулиці було дуже шумно, то ж він просто продовжив працювати.

По приїзду, поліція виявила пневматичну зброю. Але під час обшуку будівлі поліція виявила ще понад 200 патронів, "призначених для пістолетів-кулеметів, які використовували бельгійські війська".

Речник прокуратури не зміг підтвердити походження зазначених боєприпасів та сказав, що "розслідування триває", щоб визначити, звідки військові отримали кулі.

"Наші служби розслідують цю справу, і міністерство запропонує чітку та відповідну санкцію", - сказала міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер

Нагадаємо, в Німеччині затримали працівника розвідки через підозру в шпигунстві на користь Росії.

Раніше ми писали, що у Швеції судять двох братів, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Старшому загрожує довічне ув'язнення, а молодшому - 12 років.

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