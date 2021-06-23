Стрихарский: Кабмин сделал важный шаг для увеличения инвестиционной активности в Украине

Кабинет министров Украины принял ряд важных решений, направленных на поддержку инвесторов в Украине. Это необходимый шаг для увеличения инвестиционной активности в стране.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Андрей Стрихарский в комментарии РБК-Украина.

"Сегодня правительство во главе с Денисом Шмыгалем приняло ряд важных решений, направленных на поддержку инвесторов в Украине. Считаю, это важным шагом для увеличения инвестиционной активности в стране и привлечение как можно больше иностранных инвестиций", - заявил Андрей Стрихарский.

Он также добавил, что улучшение инвестиционного климата в Украине - одно из обещаний президента Украины Владимира Зеленского, и власть единым фронтом работает в этом направлении.

"Только совместными координированными действиями мы сможем улучшить инвестиционную привлекательность Украины и усилить ее имидж в мире", - резюмировал Стрихарский.