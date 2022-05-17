Стрихарский: не дадим оккупантам ни единого шанса ни на одном из фронтов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата от "Слуги народа" Андрея Стрихарского в Telegram .

"Пока голос Украины звучит на весь мир, продолжаем работать ради главной победы. На этот раз наведался в Кривой Рог, где в воинскую часть передал шлемы, бронежилеты и необходимые медикаменты", - написал Стрихарский.

Нардеп также сообщил, что имел встречу с председателем ОВА Кривого Рога Александром Вилкулом, во время которой согласовали направления дальнейшего сотрудничества и помощи нашим ребятам и гражданскому населению, а также законодательных наработок парламента.

"Нам есть, за что бороться. И мы держим строй. Мы не дадим оккупантам ни единого шанса ни на одном из фронтов! Потому что свет и добро, которые сейчас излучают наши граждане, обязательно одержат победу над той тьмой и бедствием, которое нам несет рашистское иго", - отметил Андрей Стрихарский.