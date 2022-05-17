ru ua
Вт, 17 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стрихарский: не дадим оккупантам ни единого шанса ни на одном из фронтов

Новина українською →
Вторник 17 мая 2022 20:20
Стрихарский: не дадим оккупантам ни единого шанса ни на одном из фронтов Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com / strikharskyi)
Автор: Артем Горовенко

Украинским защитникам не занимать несокрушимого боевого духа и хорошего настроения. Ожидаем ленд-лиз и готовы идти до победного конца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата от "Слуги народа" Андрея Стрихарского в Telegram.

"Пока голос Украины звучит на весь мир, продолжаем работать ради главной победы. На этот раз наведался в Кривой Рог, где в воинскую часть передал шлемы, бронежилеты и необходимые медикаменты", - написал Стрихарский.

Нардеп также сообщил, что имел встречу с председателем ОВА Кривого Рога Александром Вилкулом, во время которой согласовали направления дальнейшего сотрудничества и помощи нашим ребятам и гражданскому населению, а также законодательных наработок парламента.

"Нам есть, за что бороться. И мы держим строй. Мы не дадим оккупантам ни единого шанса ни на одном из фронтов! Потому что свет и добро, которые сейчас излучают наши граждане, обязательно одержат победу над той тьмой и бедствием, которое нам несет рашистское иго", - отметил Андрей Стрихарский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Андрей Стрихарский Вторжение России в Украину
NEWS
Подоляк о попытках руководства РФ оправдать войну в Украине: прямые личные показания
Подоляк о попытках руководства РФ оправдать войну в Украине: прямые личные показания
DAILY
"Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский "Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы