ua ru
Ср, 03 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ястремская и Калинина вылетели в первом раунде турниров в Штатах

Новина українською →
США, Среда 03 августа 2022 10:10
Ястремская и Калинина вылетели в первом раунде турниров в Штатах Фото: Даяна Ястремская покинула Citi Open в Вашингтоне (facebook.com/RussianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Ангелина Калинина зачехлили ракетки на старте турниров в Вашингтоне и Сан-Хосе соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

WTA, Вашингтон, 1/16 финала

Ястремская – Азаренко – 0:2 (4:6, 0:6)

WTA, Сан-Хосе, 1/16 финала

Гауфф – Калинина – 2:0 (6:1, 6:0)

Ястремская заложила основу своего поражения на старте, проиграв первый же гейм на своей подаче. Правда, украинка попыталась навязать борьбу сопернице. Горячее всего стало в середине первой партии.

Ястремская и Азаренко дважды подряд обменялись брейками и подошли к первым подачам на сет со счетом 4:5 в пользу белорусской теннисистки. Украинка сумела отыграть первый сет-пойнт, но еще через два розыгрыша сдалась.

В свою очередь вторая партия обернулась полным фиаско Ястремской. Она взяла всего 8 очков за сет и заслуженно "всухую" уступила за 35 минут.

Еще быстрее с сопротивлением Калининой справилась американка Кори Гауфф. Финалистка "Ролан Гарроса" потратила на поединок всего 55 минут. Украинская теннисистка сумела взять только гейм и продолжит готовиться к US Open в другом месте.

Накануне титулованная американка Винус Уильямс не сумела преодолеть первый барьер на турнире Citi Open WTA 250. Она в трех сетах уступила канадке Ребекке Марино.

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Даяна Ястремская
NEWS
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
DAILY
Стресс-тест для казны. Где Кабмину найти деньги и как избежать роста налогов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Стресс-тест для казны. Где Кабмину найти деньги и как избежать роста налогов